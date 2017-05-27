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السادات: ظاهرة الارهاب تتطلب رؤية واستراتيجية واقعية

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السادات: ظاهرة الارهاب تتطلب رؤية واستراتيجية واقعية السادات: ظاهرة الارهاب تتطلب رؤية واستراتيجية واقعية

التحرير

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أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحوادث الإرهابية الغاشمة التى أصبحت ظاهرة متكررة تستهدف الإخوة الأقباط وكل المصريين، تتطلب وقفة جادة واستراتيجية أمنية جديدة تستطيع أن تتعامل مع مستجدات الفكر المتطرف والتنظيم الإرهابى.

وأوضح السادات، فى بيان صحفى له، أن الإدانات والشجب والاستنكار لم يعد هناك مجال لها الآن، وعلى المجتمع ككل قيادة وحكومة وشعبا أن يتكاتفوا لمواجهة موجات الإرهاب والحيلولة دون الدخول بنا إلى نفق مظلم وصراعات أشد خطورة من الإرهاب الذى نواجهه الآن.

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وأبدى تأييده لما أشار إليه الرئيس من ضرورة توجيه ضربات استباقية للمعسكرات التى تأوى الإرهابيين خارج والتعامل معها بشكل حازم.

وأخيرا، وجه حزب الإصلاح والتنمية خالص التعازى للكنيسة المصرية ولكل للشعب المصرى، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ولمصر العزيزة الأمن والأمان والاستقرار

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