«إسماعيل» يجتمع بـ8 وزراء لمتابعة استرداد أراضي الدولة

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بدأ ظهر اليوم "السبت"، الاجتماع الدى يعقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع عدد من المحافظين، وبحضور وزراء الداخلية والدفاع والأوقاف والرى والبيئة والإسكان والعدل والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لاستكمال ومتابعة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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يذكر أن مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير أكد على ضرورة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضى الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة آخرى.