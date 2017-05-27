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«الوفد» للدول الداعمة للإرهاب: «ستشربون من نفس الكأس»

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«الوفد» للدول الداعمة للإرهاب: «ستشربون من نفس الكأس» «الوفد» للدول الداعمة للإرهاب: «ستشربون من نفس الكأس»

التحرير

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استنكر علاء الوشاحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الحادث الإجرامي الذي الذي استهدف أقباطًا خلال توجههم إلى دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة، بمحافظة المنيا، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال الوشاحي، في تصريح اليوم السبت، إن الإرهاب الأسود لن ينال من ، وسيظل الهلال يعانق الصليب رغم كيد الكائدين، موجهًا رسالة للدول الداعمه للإرهاب: "ستشربوا من نفس الكأس الذي تنفذون به جرائمكم في الدول الأخرى".

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وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الأجهزة الأمنيه بتكثيف الجهود لضبط الجناه مع تكثيف التمشيط المستمر والدائم للعناصر الإرهابية، بعد أن أصبحت ظاهرة متكررة تستهدف الإخوة الأقباط وكل المصريين وتسعى  لشق الصف، وإشعال فتنة لضرب أمن واستقرار الوطن مع ضرورة وضع استراتيجية أمنية جديدة تستطيع أن تتعامل مع مستجدات الفكر المتطرف والتنظيم الإرهابي بما يتطلبه الظرف الراهن من القضاء الكامل على البؤر الإرهابية.

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