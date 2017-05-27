«دينية البرلمان» تدين حادث المنيا: هؤلاء القتلة بعيدون عن الإسلام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحادث الإرهابي الخسيس، الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من المصريين المسيحيين، بمحافظة المنيا، أمس الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.

وطالب الدكتور أسامة العبد، في تصريح له اليوم السبت، جموع الشعب المصري بالتكاتف لمواجهة قوى الشر والإرهاب الغاشم، مشيرًا إلى أن هؤلاء القتلة بعيدون عن الإسلام وعن كل مبادئ الرسائل السماوية.

شاهد أيضا

ونعى رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، شهداء الهجوم الإرهابي، قائلًا: «ندعو الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».