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تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن حادث المنيا

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تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن حادث المنيا تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن حادث المنيا

التحرير

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، ظهر اليوم السبت، تبنيه عملية الهجوم الإرهابي على الأقباط في محافظة المنيا، أمس الجمعة.

وقال التنظيم فى بيان عبر تطبيق تليجرام، "قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بنصب كمين محكم لعشرات النصارى" غربي المنيا.

وأضاف البيان أن مقاتلي داعش أحرقوا إحدى سيارات المسيحيين.

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وقام إرهابيون، يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى بإطلاق النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره، بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة العدوة.

وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن الأتوبيس كان متوجها إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، وهو ما أسفر عن استشهاد 29 مواطنا وإصابة آخرين.

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التحرير

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