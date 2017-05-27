إدوارد «يتبرع» وأنغام تمتنع عن «التهنئة».. كيف استقبل الفنانون رمضان؟

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يحرص الكثير من الفنانين دائمًا على معايدة جمهورهم بمناسبة حلول الشهر الكريم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعتاد بعضهم على استقباله بطقوس معينة ومظاهر احتفالية يحرص على فعلها كل عام، بينما شارك آخرون الجمهور أحزانهم هذا العام بعد فراق أقرب ذويهم، ومنهم من أثرت عليه الأحداث السياسية فلم يشعر بفرحة رمضان التى كان يشعر بها كل عام، ونرصد فيما يلى كيف استقبل عدد من الفنانين الشهر..

دينا

الفنانة دينا استقبلت الشهر الكريم بذبح "عجل" كعادتها فى رمضان كل عام، حيث قامت بنشر مقطع فيديو لها أثناء الذبح على حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة، "الله أكبر كل سنة وأنتوا طيبين".

إدوارد

حرص الفنان إدوارد رغم أنه مسيحى الديانة بالتبرع بـ100 ألف جنيه للأعمال الخيرية، مما أثار دهشة محبيه، حيث قام بنشر صور له من إعلان جديد قام به، وعلق قائلًا: "أنا جالى إعلان قبل رمضان بأسبوع فحسيت إن شهر رمضان ده كله خير وبيبعت رزق، فقررت أنا كمان أعمل خير لرمضان واتبرعت بـ٥٠ ألف جنيه لمستشفى ٥٧٣٥٧ و٥٠ ألفًا أخرى لمستشفى مجدى يعقوب".

وأضاف: "رمضان ده شهر بركة على الشعب المصرى كله مسلمين ومسيحيين، وبتحلى لمتنا فيه واتربينا عليه كل سنة وأنتم طيبين".

الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز

الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز استقبل شهر رمضان بحالة من الحزن بعد رحيل والده خاصة أنه يعد الأول بدونه، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا أبويا وصاحبى وأخويا وكل ما ليا، أول مرة فى حياتى ماتكونش معايا وقدام عينيا طول المدة دى بس، برضه كل سنة وحضرتك طيب لأنى حاسس إنك بخير وفى مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتير".

وتابع: "عايز أهدى لحضرتك كل حاجة بعملها سواء إنتاج أو تمثيل أو أى حاجة كويسة ممكن أعملها وتبسطك، وأى خير بعمله أو بحاول إنى أعمله زى ما حضرتك علمتنى، والسنة دى بهدى حضرتك صيامى وكل ركعة وكل حرف هقرأه من المصحف الشريف اللى حضرتك ماكنتش بتسيبه، ربنا يتقبل منى ويقدرنى وأبقى ربعك فى أى حاجة".

ميرهان حسين

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بينما قامت الفنانة ميرهان حسين بنشر مقطع فيديو لها وهى تعايد جمهورها بحلول الشهر الفضيل، وظهرت وهي تضع حجابًا زهريًّا غطت به شعرها كما غنت مقطع من أغنية "رمضان جانا".

فيفي عبده

قامت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده بنشر صورة جديدة لها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ارتدت خلالها الحجاب دون أن تعلق عليها بأى شىء.



مها أحمد

شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها صورة مع زوجها الفنان مجدى كامل واللاعب رمضان صبحى المحترف في صفوف نادى ستوك سيتى الإنجليزى، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت مها على الصورة قائلة: "أحلى مفاجأة وأحلى معايدة من رمضان صبحى، كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبى وكل رمضان وأنتم معانا".

أنغام

أعربت أنغام عن حزنها بسبب الحادث الإرهابى الذي استهدف أتوبيس الأقباط فى المنيا، والذى أودى بحياة 28 شخصًا فضلًا عن إصابة 25 شخصًا.

وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع التدوينات القصير "تويتر": "مش قادرة أقول كل سنة وإحنا طيبين عشان إحنا مش طيبين".