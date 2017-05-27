كين يُتوج بجائزة أفصل لاعب في «البريميرليج»

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حصل مهاجم توتهام هاري كين، على جائزة أفضل لاعب، في الدوري الإنجليزي والخاصة بالاستفتاء الجماهيري، متفوقًا على نجمي تشيلسي نجولو كانتي وإيدين هازارد، وذلك بحسب موقع "فور فور تو".

وحصل هاري كين، على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل 29 هدفًا، ليحصل على أعلى نسبة تصويت جماهيري بحصة 16,378 صوتًا، بينما أتى كانتي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة النقاد ثانيا بـ13,515 صوتًا.

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ووجاء إيدين هازارد في المركز الثالث بـ8,412 صوتًا بينما حل أليكسيس سانشيز نجم آرسنال في المركز الرابع بـ6,727 صوت ومن ثم ديلي ألي في المركز الخامس بـ3,507 أصوات، وأخيرًا روميليو لوكاكو في المركز السادس بـ955 صوتًا.