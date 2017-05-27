ميسي يبحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق أمام ألافيس في نهائي الكأس

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يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتسجيل الأهداف في نهائي الكأس اليوم السبت، أمام ألافيس لكي يحصل على لقب هداف البطولة، إذ يمتلك نجم البرسا في رصيده 4 أهداف بينما يتصدر قائمة الهدافين وسام بن يدر برصيد 5 أهداف.

ولا يعد حصول ميسي على لقب هداف نسخة هذا العام إنجازا للاعب الأرجنتيني، ولكن سيتمثل الإنجاز في إمكانية حصله على لقب الهداف في بطولة الكأس والدوري ودوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

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ونجح ميسي بالفعل في التتويج بلقب هدف الدوري الإسباني برصيد 37 هدفًا، ويتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن كريستيانو رونالدو، الذي سيخوض المباراة النهائية مع ريال مدريد أمام يوفنتوس يوم 3 يونيو المقبل.