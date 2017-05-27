أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

01:30 م السبت 27 مايو 2017

صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الأخير، قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 34 شكوى.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ـ في بيان له اليوم السبت ـ إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراته في 21 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها فأصدر 11 قرارًا بالإصلاح ،5 قرارات بالاستبدال،5 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه.

وأضاف يعقوب: "المجلس أصدر 13 قرارًا في شكاوى السيارات منها 4 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، و3 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، و3 قرارات أخرى بإعادة الفحص الفني من خلال تشكيل لجان مشتركة".

وأوضح يعقوب، أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة في الأسواق.

وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كافة وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكتروني (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الرقابة الإدارية" تضبط تشكيلًا عصابيًا حاول الاستيلاء على أرض بـ3

    أخبار
  • نائبة: الخلاف بين المسؤولين وصل إلى الوزراء.. والمواطن ضحية

    نائبة: الخلاف بين المسؤولين وصل إلى الوزراء.. والمواطن ضحية

    أخبار
  • رئيس

    رئيس "حماية المستهلك" يطالب بزيادة دعم الجهاز في الموازنة الجديدة

    أخبار
  • إحالة موظف بنقابة المحامين إلى النيابة العامة لاتهامه باختلاس أموالها

    إحالة موظف بنقابة المحامين إلى النيابة العامة لاتهامه باختلاس أموالها

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أهالي إمبابة وسط الحريق

    أهالي إمبابة وسط الحريق "شفنا يوم القيامة" ( وصور)أخبار

  • 8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنيا​

    8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنيا​أخبار

  • اللقطات الأولى لتدمير معسكرات تدريب منفذي حادث

    اللقطات الأولى لتدمير معسكرات تدريب منفذي حادث "أتوبيس المنيا"أخبار

  • سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

    سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنةأخبار

  • في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب

    في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"أخبار

  • السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

    يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنياأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

فيديو| طفل ناج من حادث المنيا: «قتلوا والدي بهذه الرصاصة»

فيديو| طفل ناج من حادث المنيا: «قتلوا والدي بهذه الرصاصة»

فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

فيديو| طفل يروي لحظة مقتل والده أمام عينيه في «حادث المنيا»

فيديو| طفل يروي لحظة مقتل والده أمام عينيه في «حادث المنيا»