صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الأخير، قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 34 شكوى.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ـ في بيان له اليوم السبت ـ إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراته في 21 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها فأصدر 11 قرارًا بالإصلاح ،5 قرارات بالاستبدال،5 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه.

وأضاف يعقوب: "المجلس أصدر 13 قرارًا في شكاوى السيارات منها 4 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، و3 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، و3 قرارات أخرى بإعادة الفحص الفني من خلال تشكيل لجان مشتركة".

وأوضح يعقوب، أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة في الأسواق.

وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كافة وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكتروني (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.