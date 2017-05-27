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وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها

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مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها

01:26 م السبت 27 مايو 2017

وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها

هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- محمد غايات:

أدانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا أمس الجمعة، قائلة: "إن الروح الوطنية تزداد توهجًا؛ عندما تواجه أزمة تهدد وحدتها الوطنية".

وقالت السعيد- في تصريح لها اليوم السبت: "روح الوطنية المصرية هي التي تبرهن على وقوف المصريين صفًا واحدًا جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب، وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء شعبنا".

وأعربت الوزيرة عن خالص العزاء لأسر الضحايا للشعب المصري بأكمله في "هذا المصاب الأليم الذي ألم بوطننا الحبيب"، مضيفة: "مثل هذه الحوادث لن تنال من وحدة واستقرار وتماسك الشعب المصري لتحقيق مستقبل أفضل مهما عظمت التضحيات".​

 

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