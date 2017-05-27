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بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج

01:12 م السبت 27 مايو 2017

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الصور- محافظ القاهرة يزور مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي بمعهد ناصر

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، معرض بيع السلع التموينية بالمرج والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد المحافظ، حرص المحافظة علي توفير السلع التموينية، وكافة احتياجات المواطنين بهذه المعارض خلال شهر رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بأكثر من 20%.

وأضاف المحافظ، أن المعرض هو واحد من 8 معارض تم نشرها في مناطق القاهرة المختلفة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة بها سلع تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين تم توفيرها من كبار التجار والمستوردين مباشرة دون المرور على تجار التجزئة لتخفيض الأسعار على المواطنين وتم نشرها بــ 8 أحياء هم ( دار السلام ــ المرج ــ القديمة ــ المطرية ــ السلام أول ــ حدائق القبة ــ الساحل ــ الشرابية).

رافق المحافظ- خلال الجولة- اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالنبي، ممثل الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب دائرة المرج، عيد هيكل.

وأكد السكرتير العام، أنه تم اختيار مواقع إقامة الشوادر والمنافذ بحيث لا تتسبب في أية إعاقة مرورية أو تلوث بيئي وتم إخضاعها بالكامل للرقابة من قبل مديريات والشئون الصحية والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وسلامة السلع المعروضة.

وأضاف الشيخ، أن محافظة القاهرة مستمرة بالدفع بالقوافل التموينية بالتعاون مع جهاز الخدمات للقوات المسلحة ومديرية التموين وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، ويتم الدفع بالقوافل بمعدل ثلاثة قوافل أسبوعية وهي تضم 15 سيارة محملة بالسلع الأساسية بأسعار مناسبة بالأحياء الشعبية والمناطق العشوائية والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

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