أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

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هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، وكنيته "أبو بكر" ولقبه "العتيق".

لقب بـ " الصدّيق" لأنه صدّق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالغ في تصديقه كما في صبيحة الإسراء وقد قيل له: إن صاحبك يزعم أنه أُسري به، فقال : إن كان قال فقد صدق، وأيضاً لأنه أول من صدّق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم " الصدّيق "

مولده

ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وكان أبو بكر رضي الله عنه أبيض نحيف، خفيف العارضين، معروق الوجه، ناتئ الجبهة، وكان يخضب بالحناء، وكان رجلاً رقيق القلب رحيماً.

مشاهد من حياة الصديق

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سيدنا أبو بكر الصديق رفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة وأول الخلفاء الراشدين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين مرض النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فرقد منطرح الفراش، مستلقيا ببدن منهك، فذهب إليه سيدنا أبوبكر رضي الله عنه يزوره، فلما رآه منطرحا في فراشه حزن عليه حزنًا شديدًا..

وعندما رجع أبوبكر رضي الله عنه إلى بيته وقع مريضًا حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما شفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرضه، وعلم بمرض الصديق زار النبي أبا بكر رضي الله عنه، وعندما رآه تهلل وجه الصديق، وانبسطت أساريره فرحًا بشفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام واقفًا وقد شفى لرؤيته.