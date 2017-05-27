تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

التحرير

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يحرص الكثير من المسلمين على الذهاب إلى المساجد الكبرى بالقاهرة خلال شهر رمضان، وتأتى مساجد الجامع الأزهر والحسين والسيدة زينب ومصطفى محمود من أكثر الأماكن ازدحاما بالمصلين فى رمضان.

وترصد «التحرير» فى تقريرها التالي كيفية استعداد تلك المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك:



الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يعد أحد أكبر المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى، مما يجعل المشرفون عليه، يعلنون خطة دعوية لاستقبال شهر رمضان من كل عام، نتيجة كونه مقصدا لعشرات الآلاف من المسلمين.

إقامة الشعائر: صلاة التراويح من 8 إلى 20 ركعة برواية حفص عن عاصم وباقي الركعات برواية أخرى من الروايات الأخرى على أن تتم الختمة الأولى في السابع والعشرين من رمضان.

صلاة التهجد: تبدأ بالجامع الأزهر في رمضان هذا العام من ليلة الخامس من رمضان الساعة الثانية عشرة مساءً، على أن يتم ختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين منه وتكون القراءة برواية ورش عن نافع.

الدروس العلمية: «صلاة الظهر».. أساتذة من جامعة الأزهر ولجنة الفتوى يقومون بشرح العديد من الموضوعات الدينية المتعلقة بالصيام.

الموضوعات: العشرة الأولى من رمضان «فقه الصيام وفتاوي الصائمين»، منتصف رمضان «الطهارة والصلاة»، العشرة الأواخر «أحكام الاعتكاف وصدقة الفطر وأحكام العيد».

صلاة العصر: شرح الأربعين الأزهرية ثم الإجابة على أسئلة الصائمين.

ورش عمل: عبارة عن خمس ورش رمضانية يدعى لها الخاصة والعامة يوم الجمعة، وستضاف فيها أساتذة من الكليات الشرعية وكليات الطب والصيدلة والتربية والآداب والإعلام، لمناقشة موضوعات «الصيام والعمل، يوميات صائم، الصيام والامتحانات، الصيام والصحة، مفاهيم وسلوكيات خاطئة حول الاعتكاف والعيدين والصيام».

قوافل الرواق: عبارة عن قوافل علمية ودعوية بالتنسيق بين الرواق ومراكز الشباب والأندية للالتقاء بالشباب في الليالي الرمضانية، ولا تزيد على 6 قوافل خلال الشهر، وتشتمل على «قارئ من الناس لإمامة الناس في صلاة التراويح وتقديم بعض الابتهالات، أحد شباب العلماء لإلقاء الدروس الوعظية، أحد علماء الأزهر لشرح أحكام الصيام للرد على الفتاوى والاستفسارات، مسابقات رمضان وجوائز».

المسابقات الرمضانية: المسابقة الأولى لحفظ القرآن وتجويده 4 مستويات: حفظ القرآن كاملا، ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، والمسابقة الثانية مسابقات الحديث 4 مستويات: حفظ الصحيحين، حفظ صحيح البخاري، حفظ الأربعين النووية، حفظ رياض الصالحين.

مسابقات أندى الأصوات: أندى الأصوات للكبار وأندى الأصوات للصغار، وأندى الأصوات في الابتهالات للكبار والصغار.

المسابقات البحثية الكبرى: يعلن عنها في غرة شعبان على أن تسلم البحوث في موعد غايته الأول من رمضان وتدفع للجنة التحكيم لمدة 10 أيام، ويتم مناقشة البحوث الفائزة بصورة معلنة مع التوصية بالطبع.

مسابقة أمير الشعراء لاختيار أفضل الموهوبين في الشعر العربي: مستوى الكبار ومستوى الأطفال.

مسابقة أفضل مداح في مدح سيد المرسلين.

مسابقة المتون العلمية.

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الحسين

تنقل شعائر صلاة الفجر عبر شاشات التليفزيون المصرى بالتناوب بين أئمة المسجد سواء الدكتور أحمد عوض أو عمر عبد المغيث اللذان يتوليان إمامة المصلين فى جميع الأوقات وكذلك صلاة التراويح، ثم تعقد مقرئتين للقرآن الكريم، عقب صلاة الفجر، وبعد كل صلاة يعقد المسجد درس علمي من أساتذة جامعة الأزهر.

صلاة التراويح: 8 ركعات، تعقبها كلمة من أئمة المسجد أو أحد أساتذة جامعة الأزهر فى منتصف الركعات، ثم ملتقى فكرى بساحة الحسين عقب صلاة التراويح، وسيفتح المسجد على مدار الـ24 ساعة، غير أن المسجد ليس به اعتكاف.



السيدة زينب

مسجد السيدة زينب يعد أحد المساجد الكبرى التى يلتف حولها جموع المصريين فى رمضان، ويستهل المسجد بفتح أبوابه أمام المصلين فى رمضان قبل صلاة الفجر.

حيث يؤم المصلين فى صلاة الفجر إمام المسجد أمام الشيخ أحمد البهي أو الشيخ محمد الوجيه، كما سيتم نقل صلاة الفجر عبر التلفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم.

وسيقدم ابتهالات صلاة الفجر بمسجد أم العواجز أحد المبتهلين المعتمدين بإذاعة القرآن الكريم.

كما خصص المسجد مقرئين للقرآن عقب صلاة الفجر من كل يوم فى رمضان لجميع الأعمار، تحت إشراف أئمة المسجد، كما يقدم المسجد دروس دينية عقب صلاة الظهر والعصر.

وعقب صلاة العشاء، يقيم مسجد السيدة زينب صلاة التراويح والتى تصل إلى 23 ركعة، يؤم المصلين أئمة المسجد، وعقب صلاة التراويح يعكف المسجد على إقامة ملتقى فكرى تحت إشراف أحد الدعاة من قبل مديرية أوقاف القاهرة، وسيغلق المسجد أبوابه منتصف الليل حتى مطلع الفجر.

أما بالنسبة للعشرة الأواخر، فلا يوجد في مسجد السيدة زينب اعتكاف، وانما يسمح للمصليين بإقامة صلاة التهجد حتى مطلع الفجر، وسيتم فتح المسجد على مدار الـ24 ساعة فى العشرة الأواخر، كما ستقام العديد من موائد الرحمن والوجبات الجاهزة على الإفطار أمام ساحات المسجد.

مصطفى محمود

يقدم مسجد مصطفى محمود في المهندسين، دروس دينية بعد صلاة العصر وذلك بمعرفة إمام وخطيب المسجد الدكتور محمد الدومي وبعض أساتذة جامعة الأزهر.

وعكف المسجد على أن تكون صلاة التراويح "23" ركعة بحيث يتم ختم القرآن الكريم كاملا فى ليلة السابع والعشرين، ويؤم المصلين إمام المسجد.

ويحرص المسجد على إقامة صلاة التهجد من أول يوم فى رمضان، ويقيم المسجد مسابقة للرواد فى حفظ الأحاديث والمعلومات الدينية، وتوزع الجوائز المالية يوميًا على الأربعة الأوائل.

كما تقام مائدة إفطار كبيرة يوميا أمام ساحة المسجد.