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بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

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بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

التحرير

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مسجد عمرو بن العاص.. أو "جامع عمرو"، هو أول مسجد تم بناؤه فى وإفريقيا سنة 642 م، وتم بناؤه فى مدينة الفسطاط، العاصمة الجديدة لمصر فى نفس المكان الذي نصب فيه عمرو بن العاص خيمته..

مسجد عمرو بن العاص

كانت مساحة الجامع وقت إنشائه 50 ذراعًا في 30 ذراعًا وله ستة أبواب، وظل كذلك حتى عام 53هـ / 672م حيث توالت التوسعات فزاد من مساحته مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان،  وأقام فيه أربع مآذن، وتوالت الإصلاحات والتوسعات بعد ذلك علي يد من حكموا مصر، حتى وصلت مساحته بعد عمليات التوسيع المستمرة نحو أربعة وعشرين ألف ذراع معماري.

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إبان الحملة الصليبية على بلاد المسلمين وتحديدا عام 564 هـ، خاف الوزير شاور من احتلال الصليبيين لمدينة الفسطاط فعمد إلى إشعال النيران فيها إذ كان عاجزا عن الدفاع عنها واحترقت الفسطاط وكان مما احترق وتخرب وتهدم جامع عمرو بن العاص. عندما ضم صلاح الدين الأيوبي مصر إلى دولته، أمر بإعادة إعمار المسجد من جديد عام 568 هـ، فأعيد بناء صدر الجامع والمحراب الكبير الذي كسي بالرخام ونقش عليه نقوشا منها اسمه.

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