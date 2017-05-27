البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة دانة غاز الإماراتية بدأت استعداداتها لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة بلسم بالبحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اكتشاف حقل ظهر جعل الشركات الأجنبية الكبرى تسعى جاهدة للحصول على مناطق امتياز لها فى البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن شركة أديسون الإيطالية انتهت من الدراسات السيزمية والمسح ثلاثى الأبعاد، التى أكدت وجود بعض التراكيب الجيولوجية الواعدة، مما دفع الشركة للبدء فى التنقيب عن الغاز من خلال حفر آبار استكشافية.

شاهد أيضا

كانت شركة إينى الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى 30 أغسطس 2015، بحجم احتياطيات من الغاز الطبيعى تصل إلى نحو 30 تريليون قدم مكعب.