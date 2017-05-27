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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت

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استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم -السبت- حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.02 جنيه، ونحو 18.12 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك إتش إس بى سى ليسجل سعر البيع نحو 18.20 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، وسجل سعر البيع فى كل من بنك إيران للتنمية، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك البركة، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.15 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه.

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وثبت فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 جنيه للبيع، و17.95 جنيه للشراء فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 20.30 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.48 جنيه للبيع، ونحو 23.22 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 16.60 جنيه للبيع و16.42 جنيه للشراء.

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