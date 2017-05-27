المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا

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تدين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع صباح الجمعة بمحافظة المنيا، وتؤكد المنظمة أن تلك العمليات الإرهابية تخالف جوهر الدين الإسلامي، وتتنافى مع روحه السمحة، وأنه لا توجد نصوص في القرآن الكريم أو في السنة المحمدية المطهرة تحرض على أعمال العنف، أوتبيح سفك الدماء المعصومة، وإزهاق أرواح الأبرياء، وقتل المدنيين العزل.

كما تعلن المنظمة أن هذه الجماعات المتطرفة قد اتخذت من الإسلام ستارًا تبرر به هذه الجرائم المروعة، وتقنن به مشروعها الظلامي الإجرامي، وهي تعلم قبل غيرها أن الإسلام برئ منهم ومن أفعالهم، وأنها عمدت بتلك الجرائم لتشويه صورة الإسلام، وجعلت همها الأول والأخير: قتل الأبرياء، وإبادة كل من يخالفهم الرأي لا فرق عندهم بين مسلم وغيره، فهذه العمليات تستهدف المسلمين وغير المسلمين.

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وإذ تستنكر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف هذا العمل الإرهابي الغادر، فإنها تتقدم للشعب المصري كافة، مسلمين ومسيحيين على السواء، بأبلغ عبارات التعازي والمواساة الخالصة، وتعلن عن كامل تضامنها مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الإرهاب الأسود.

كما تدعو أهل الحل والعقد، وقادة الرأي، وأصحاب القرار في أمتنا العربية والإسلامية، بل وفي العالم أجمع، إلى التصدي المادي والمعنوي لهذه العصابة المجرمة، وكبح جماحها بقوة الفكر والسلاح، والقضاء النهائي على أوكار المخربين والإرهابيين أيًا كان جنسهم أو موطنهم.