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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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استقرت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -السبت- حيث سجل حديد شركة المراكبى نحو 9 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو 9980 جنيها للطن، وسجل حديد العتال نحو 9500 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو 10 آلاف جنيه، كما سجل سعر حديد الجارحى نحو 9980 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو 9950 جنيهًا، كما سجل سعر شركة حديد المعادى نحو 9150 جنيهًا.

فيما تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 685 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو 693 جنيهًا للطن.

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كما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 705 جنيهًا، وأسمنت التعمير 750 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت – بنى سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو 665 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادى نحو 720 جنيها.

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