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تخصيص 175 فدانًا بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل

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تخصيص 175 فدانًا بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل تخصيص 175 فدانًا بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل

التحرير

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وقطعة أرض بنشاط إداري لإقامة مقر إداري، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 157 فدانًا تقريبًا، بامتداد شارع التسعين الجنوبي علي الطريق الدائري الأوسط بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

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وأضاف وزير الإسكان "الموافقة نصت على الالتزام بالشروط والضوابط المالية التالية: سداد قيمة الأرض (المقدم – الأقساط اللاحقة) بالدولار الأمريكي حتي تمام السداد، وسداد 40% من إجمالي قيمة الأرض خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المجموعة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد القيمة المتبقية من ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية".

 

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