اعترافات عصابة "النشل" بمحطات المترو: "بنقطع الجيوب بالموس"

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصصا في سرقة رواد المترو عقب الادعاء بمشاجرة وقطع جيب الضحية وسرقته في الموسكي.

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، بلاغًا من "ع.ج"، 39 سنة، أثناء وقوفه على شباك التذاكر بمحطة المرج حوالي الساعة 7.30 م عن طريق المتغافلة قام أحد الأشخاص بشق جلبابه من الخلف وسرقه مبلغ 14.300 أربعة عشر ألف وثلاثمائة جنيه.

تم تحرير المحضر وكُلف اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، رئيس وحده مباحث جرائم النشل وفريق البحث بضرورة ضبط الجناة.

واصطحب رئيس وحدة مباحث جرائم النشل، المجني عليه وتم تفريغ كاميرات المراقبة في نفس وقت مكان حدوث واقعة السرقة تبين مشاجرة المجني عليه مع 3 اشخاص على شباك التذاكر تم تحديدهم، وعليه قام بصحبه أفراد البحث بجمع المعلومات عن طريق طبع صورهم وتم التعرف عليهم وعلى أماكن إقامتهم وتواجدهم بمنطقة المرج وأنهم دائمون التردد على المحطة

وتم عمل أكمنة ثابته طوال فترة التشغيل بمحطة مترو المرج ومراقبه الكاميرات لملاحظتهم حال دخولهم المحطة وبالفعل رصدت الكاميرا على باب الدخول للمحطة هؤلاء الاشخاص الثلاثة حوالى الساعة 9 مساءا؛ وبالفعل تنبهت القوه البحثية لهم فقاموا بتتبعهم لرصدهم حال تلبسهم بارتكاب أي جريمة جديدة وبالفعل اتجهوا الى محطة الشهداء اتجاه الجيزة والقوه البحثية تراقبهم عن كثب ثم صعدوا لمحطة العتبة بالخارج بجوار موقف الأتوبيس ثم العودة لمحطة المترو والقوه البحثية مازالت تراقبهم ، قاموا بتقسيم شفرات الموس فيما بينهم وبدأوا العمل بالفعل على شباك التذاكر بمحطة العتبة يبحثون عن ضحيه جديدة ولكن (لم يوفقوا) فقرروا المغادرة من المحطة وقبل خروجهم من باب المحطة تم استيقافهم والقبض عليهم اثناء تواجدهم بمحطة العتبة لمترو الانفاق "أ.ن" 21 سنة ، "ع.ح"، 19 سنة، "ه.ن" 18 سنة، عاطلين

وبمناقشتهم أقروا بتواجدهم بالمحطة بقصد سرقة ركاب قطارات المترو بأسلوب المغافلة (عن طريق شق ملابس المجنى عليهم) وأن المضبوطات متحصلات سرقه وشفرات الموس لاستخدامها في ارتكاب جرائمهم .

وبسؤالهم عن متحصلات سرقة المجنى عليه ( 14.300 أربعه عشر الف وثلاثمائة جنيه ) أقروا بصرف المبلغ في البارات و شراء المخدرات .

وتحرر المحضر اللازم وأرسل بالمتهمين والمضبوطات والمجنى عليه لقسم شرطة الموسكي لقيده، وعرضه على النيابة.