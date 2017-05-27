الصور- محافظ القاهرة يزور مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي بمعهد ناصر

كتبت- ندى الخولي:

زار عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مستشفى معهد ناصر؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي.

كان مع المحافظ اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد الجليل، رئيس حي الساحل، ود. حسام الخطيب، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، ود. هاني رشاد، مدير مستشفى معهد ناصر.

وتفقد المحافظ، جميع الحالات التي نُقلت من المنيا إلى المستشفى وعددهم 12 مواطنًا، واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشاد المحافظ بالروح المعنوية العالية للمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل، بحسب بيان عن المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة عقب الزيارة على قوة تماسك نسيج المجتمع المصري الذي لا تزيده مثل تلك الحوادث الغريبة عليه إلا ترابطًا.