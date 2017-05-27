الجيزة تسترد 20 ألف فدان من أراضي الدولة المتعدى عليها بالصف
الجيزة تسترد 20 ألف فدان من أراضي الدولة المتعدى عليها بالصف
12:49 م السبت 27 مايو 2017
أراضي الدولة المتعدى عليها بالصف
كتبت- ندى الخولي:
نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية وقوات الشرطة والجيش، عدة حملات أمس السبت، بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لاستعادة أراضي أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.
وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملة نجحت أمس في استرداد 20 ألف فدانًا بمركز ومدينة الصف وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة في أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان كما تم إنذار بعض المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع.
وأضاف أنه تم كذلك تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 4990م تعدي بالواحات البحرية على أرض مخصصة لإقامة مدرسة زراعية.
وفي مركز ومدينة أوسيم تم إزالة تعديات على مساحة 22 قيراط ولاية هيئة الأوقاف بالبراجيل وقرية برطس ولاية هيئة السكة الحديد وإزالة الأكشاك والمباني المقامة بحرم السكة الحديد.
وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 600 م.
كما تم تنفيذ حملات مماثله بأحياء جنوب الجيزة والوراق والهرم والعجوزة على مساحات متباينة قام المخالفون بإقامه جراجات وورش ومغسلة للسيارات على أرض ملك الدولة.
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