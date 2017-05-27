زامبيا تسقط أمام كوستاريكا وترافق البرتغال لثمن نهائي مونديال الشباب

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تأهل المنتخب الزامبي في صدارة المجموعة الثالثة، وذلك على الرغم من خسارته في الجولة الأخيرة، من كوستاريكا بهدف نظيف، وذلك في مونديال الشباب تحت 20 سنة المقام حاليًا في كوريا الجنوبية.

وسجل هدف كوستاريكا الوحيد، اللاعب دالي في الدقيقة 15، لتتضمن كوستاريكا التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات ستحتل المركز الثالث في دور المجموعات.

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وضمن مباريات نفس المجموعة حجزت البرتغال بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي باحتلالها المركز الثاني عقب فوزها على إيران بنتيجة 2-1.

وتقدمت إيران مبكرًا في النتيجة عبر شيكاري في الدقيقة 4 وعدلت البرتغال النتيجة في الدقيقة 54 عبر جونسالفيتس قبل أن يحرز شاندي سيلفا هدف الفوز في الدقيقة 86 لينقذ منتخب بلاده من الخروج المبكر وينهي مغامرة إيران في البطولة.