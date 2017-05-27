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ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟

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مصراوي Masrawy

ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟

12:21 م السبت 27 مايو 2017

ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟

ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟

كتب - علي أحمد:

يفاجئ البعض أحياناً بوجود شقوق داخل البطيخة بعد فتحها، فماذا يعني وجود هذه الشقوق؟.

وبحسب موقع "mediavor" الفرنسي فإن هذه الشقوق تعني أن البطيخ تعرض لمادة كيميائية أثناء زراعته، حيث يلجأ بعض المزارعين لاستخدام مادة chlorfenuron والتي من شأنها تكبير حجم البطيخ والعمل على إسراع نموه.

ولا يعد استخدام هذه المادة أمراً غير محظور حيث لا تمنع السلطات الصينية استخدامها في الزراعة، كما أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها في إنتاج الكيوي.

وتعتبر هذه المادة من بروتينات السيتوكين والتي تساعد في نمو بعض الفواكه، إلا أن لها آثاراً سلبية على الإنسان والبيئة، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA".

ويحذر الخبراء من تناول أية ثمار يعتقد أنها تعرضت لهذه المادة، حيث يمكن أن تسبب السرطان والتلف العصبي وتدمر الصحة العامة، وذلك ينصح بتجنب تناول البطيخ الذي يوجد داخله تشققات واضحة، والتي تدل على أن الثمرة تعرضت لهذه المادة الكيميائية.

 

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مصراوي Masrawy

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