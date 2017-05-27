طفل يتمكن من اختراق أمن مطار بيروت

كتب - هشام عواض:

حدثت واقعة نادرة وغريبة في مطار بيروت، حيث اخترق طفل الإجراءات الأمنية المفروضة في المطار اللبناني، يوم 16 مايو، في غفلة من رجال الأمن، الذين هرعوا لتغطية فضيحتهم.

وذكر موقع "سبوتنيك"، أن طفلًا يبلغ 12 عامًا، اختراق أمن مطار بيروت حيث نجح في الاقتراب من الطائرات المستقرة على على أحد مدارج المطار، في واقعة نادرة من نوعها.

وشاهد موظف مدني الطفل في هذا المكان الغريب، وتدراك الأمر وأسرع بتسليمه إلى جهاز أمن المطار، الذي حاول بدوره تدارك فضيحته بتسليم الطفل إلى مكتب أمن الضاحية التابع لاستخبارات الجيش.

وأجريت تحقيقات حول الواقعة وتبين منها أن الطفل دخل إلى مدرج الطائرات بعد أن قفز فوق السور من إحدى الجهات التي لا يتجاوز ارتفاع السور فيها مترًا واحدًا، في غياب تام للحراسة على تلك الناحية.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي تمكن طفل فلسطيني من السفر إلى تركيا على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط المتجهة من بيروت إلى اسطنبول دون حيازته جواز سفر وبطاقة صعود إلى الطائرة.