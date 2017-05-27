ضبط عاطل سرق حقيبة سيدة أثناء صلاتها بأحد أديرة وادي النطرون

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، عاطلا سرق حقيبة سيدة أثناء أثناء تواجدها بدير الأنبا بيشوي، بمدينة وادي النطرون، لأداء الصلاة.

ورد بلاغ لمركز الشرطة من "هناء. ج. ع"، 48 عاما، ربة منزل مقيمة بالكيت كات في الجيزة، بسرقة أحد الأشخاص حقيبة يدها وبها متعلقاتها الشخصية بالدير المذكور.

بتفريغ كاميرات المراقبة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وبتتبع خط سيره تم ضبطه حال تواجده بدير البراموس، دائرة المركز.

وتبين أن المتهم يدعى "عماد. ع. ع"، 50 عاما، عاطل، ومقيم بشارع أحمد عصمت عين شمس، القاهرة، سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة، وضبط بحوزته حقيبة اليد المستولى عليها، وداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدرة 400 جنيه.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.