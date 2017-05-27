ضبط عاطل سرق حقيبة سيدة أثناء صلاتها بأحد أديرة وادي النطرون
ضبط عاطل سرق حقيبة سيدة أثناء صلاتها بأحد أديرة وادي النطرون
12:28 م السبت 27 مايو 2017
سرق حقيبة سيدة
البحيرة – أحمد نصرة:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، عاطلا سرق حقيبة سيدة أثناء أثناء تواجدها بدير الأنبا بيشوي، بمدينة وادي النطرون، لأداء الصلاة.
ورد بلاغ لمركز الشرطة من "هناء. ج. ع"، 48 عاما، ربة منزل مقيمة بالكيت كات في الجيزة، بسرقة أحد الأشخاص حقيبة يدها وبها متعلقاتها الشخصية بالدير المذكور.
بتفريغ كاميرات المراقبة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وبتتبع خط سيره تم ضبطه حال تواجده بدير البراموس، دائرة المركز.
وتبين أن المتهم يدعى "عماد. ع. ع"، 50 عاما، عاطل، ومقيم بشارع أحمد عصمت عين شمس، القاهرة، سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة، وضبط بحوزته حقيبة اليد المستولى عليها، وداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدرة 400 جنيه.
بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
استعادة 180 فدانًا من أراضي الدولة "المنهوبة" بالشرقية
-
استرداد 88% من أراضي أملاك الدولة في المنيا.. "صور"
-
إخلاء برج سكني مقام بالمخالفة على 200 متر ببنها
-
مصدر أمني بقنا: أهالي يسلمون متهمًا في تفجيري طنطا والإسكندرية للشرطة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصريأخبار
-
عادل إمام: خطاب الرئيس السيسي هو الأجرأ.. و"اشمعنى الفرنساويين ضربوافنون
-
في أول حديث له.. سائق أتوبيس حادث المنيا يروي لمصراوي تفاصيل الهجومأخبار
-
سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنةأخبار
-
صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"أخبار
-
في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"أخبار