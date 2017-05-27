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إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

12:08 م السبت 27 مايو 2017

إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب 9 أشخاص بطلقات نارية وخرطوش وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونشبت النيران في حوشين لتربية المواشي، اليوم السبت، إثر وقوع مشاجرة بين أفراد بيت "عبد الباري" و"بيت الغرابلي"، بسبب خلافات الجيرة بناحية قرية أولاد نصير بمركز سوهاج.

تبين أن المشاجرة بين أفراد بيت "عبد الباري": مجدي صابر عبد الرحمن، 30 عامًا، عامل، وأسامة محمد جاب الله، 28 عامًا، عامل، ومحمد محسن علي، 35 عامًا، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، ويسري شمندي ربيعي، 47 عامًا، عامل، وموزة شمندي ربيعي، 50 عامًا، ربة منزل، ومحسن علي محمد، 70 عامًا، مصابين بخرطوش وجروح متفرقة بالجسم، ونقلهم لمستشفى سوهاج العام.

أما أفراد "بيت الغرابلي" فهم: البدري رجب عبد الحميد، 65 عامًا، عامل، ونجله "محمود"، 20 عامًا، عامل، ومصطفى عز رجب، 21 عامًا، عامل، مصابين برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، ونقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

جرى ضبط الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة نارية، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

نتج عن المشاجرة احتراق حوشين مشيدين بالبوص وأفلاق النخيل ملك الطرف الأول من المشاجرة، فتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وانحصرت التلفيات فـي نفوق بعض الطيور واحتراق كمية من البوص.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط بندقية خرطوش عيار 12 و7 طلقات من العيار ذاته، بحوزة الرابع من الطرف الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3417 إداري المركز لسنة 2017.

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