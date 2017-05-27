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حاول تعليق فانوس رمضان فسقط قتيلًا من الطابق الثالث بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

حاول تعليق فانوس رمضان فسقط قتيلًا من الطابق الثالث بالبحيرة

12:00 م السبت 27 مايو 2017

حاول تعليق فانوس رمضان فسقط قتيلًا من الطابق الثالث بالبحيرة

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي محاسب في العقد الرابع من عمره مصرعه، اليوم السبت، بعدما اختل توازنه ليسقط من الطابق الثالث، أثناء تركيب فانوس رمضان بشرفة منزله، بقرية شابور، بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة، بوصول "وائل. م. ع"، 35 عاما، محاسب لمستشفى طنطا الجامعي، متوفى متأثرا بإصابته بكسور بالضلوع والحوض والفخذين ونزيف بالبطن.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وكسور، بسبب السقوط من أعلى، دون وجود شبهة جنائية.

بسؤال شقيقه "عمر. م. ع"، 33 عاما، موظف، أفاد بأنه أثناء قيام المتوفى بوضع فانوس رمضان بشرفة منزله بالطابق الثالث علوي، اختل توازنه وسقط أرضا، ما تسبب في وفاته.

حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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