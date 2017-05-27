المجتمعات العمرانية: محطة للطاقة الشمسية بقدرة 60 كيلو وات بإدارة "قنا الجديدة"

كتبت- ندى الخولي:

قال كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه تم الانتهاء من أعمال توريد، وتركيب وبدء تشغيل نظام لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بالمبنى الإداري لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، من خلال محطة طاقة شمسية بقدرة 60 كيلو وات، بقيمة اجمالية 662,505 جنيه (سعر الكيلو وات الواحد 11,041 جنيه).

وأوضح بهجات، أنه من المقرر أن يكون إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً 125710 ك.و.س، وكمية التخفيض فى غازات الاحتباس الحرارى المنبعثة 62.85 طن سنوياً.

وأضاف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لوحدة المدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014".

وأشار بهجات إلى أن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أول جهاز مدينة يطرح نظام الخلايا الشمسية في مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة.