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«هيونداي» تختبر «أكسنت» الجديدة في الهند

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«هيونداي» تختبر «أكسنت» الجديدة في الهند «هيونداي» تختبر «أكسنت» الجديدة في الهند

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تختبر شركة "هيونداى" في الوقت الحالى الإصدار الجديد من سيارتها الشهيرة "أكسنت" والمعروفة عالميًا باسم "فيرنا" في أحد شوارع الهند، تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب "NDTV" الهندية، فإن الشركة الكورية حافظت على الطابع المميز للسيارة السيدان متوسطة الحجم، إلا أنها استمدت بعض ملامح الشكل الخارجي، لاسيما واجهة السيارة من روح الطابع الحالي لسيارات "هيونداي" مثل إلنترا وسوناتا.

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وعلى الرغم من كون الشركة الكورية لم تكشف عن الإمكانات الفنية للسيارة الجديدة، والتي من المرجح ظهورها في 2018 رسميًّا، إلا أنها قد تقارب النسخة الحالية من "أكسنت" فيما يتعلق بإمكانات المحرك.

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