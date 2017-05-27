أسعار السيارات المستعملة لأشهر إصدارات «BMW» الفئة الخامسة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات فى الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "BMW" الألمانية خلال الفترة الأخيرة لفئتها الخامسة..

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قد تكون أشهر سيارات الفئة الخامسة للشركة الألمانية داخل مصر بشكل واضح، وتتراوح أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات، وهي منذ منتصف التسعينيات وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و150 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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تمتلك تاريخًا طويلًا داخل السوق المصرية، وتعرض أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات من 1998 وحتى 2013 بأسعار تبدأ من 650 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 700 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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أسعار موديلاتها في سوق السيارات من 2002 وحتى 2010 تبدأ من 700 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 500 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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تتراوح أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات، وهي من 2011 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 550 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و200 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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تعرض موديلاتها التي توجد في سوق السيارات، وهي من 2014 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 950 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون 250 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.