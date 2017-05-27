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تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 60 كيلو وات في قنا الجديدة

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تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 60 كيلو وات في قنا الجديدة تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 60 كيلو وات في قنا الجديدة

التحرير

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قال المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه تم الانتهاء من أعمال توريد وتركيب وبدء تشغيل نظام لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بالمبنى الإداري لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، من خلال محطة طاقة شمسية بقدرة 60 كيلو وات، بقيمة إجمالية 662.505 جنيه مصري (سعر الكيلو وات الواحد 11.041 جنيه مصري).

وأوضح أنه من المقرر أن يكون إجمالى الطاقة المنتجة سنويا 125710 ك.و.س، وكمية التخفيض في غازات الاحتباس الحراري المنبعثة 62.85 طن سنويا.

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وأضاف: يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لوحدة المدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أول جهاز مدينة يطرح نظام الخلايا الشمسية في مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة.

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