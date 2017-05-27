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إرهابي يعترف للأمن اللبناني بالتحاقه بتنظيم "داعش" في سيناء

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مصراوي Masrawy

إرهابي يعترف للأمن اللبناني بالتحاقه بتنظيم "داعش" في سيناء

12:07 م السبت 27 مايو 2017

بيروت - ( د ب أ):

أوقفت المديرية العامة للأمن العام مواطنًا لانتمائه إلى تنظيم "جبهة النصرة".

وقال بيان صادر عن المديرية اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية، ورصد خلاياها النائمة في لبنان.

وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوف "اعترف بما نسب إليه، وبأنه بايع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ".

واعترف الموقوف، بحسب البيان "أنه نشط على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صوراً ومدونات تحرض على الجيش اللبناني، ومن خلال نشاطه هذا تواصل مع إرهابيين للمغادرة إلى ، والالتحاق بصفوف مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" في شبه جزيرة سيناء".

كما اعترف بتواصله مع أحد الإرهابيين الذي عرض عليه الانتقال الى سوريا، والالتحاق بإحدى مجموعات الانتحاريين التابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابي، فوافق صاحب العلاقة، إلا ان توقيفه حال دون ذلك".

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع "داعش" سوريا.

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