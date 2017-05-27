أوكسفام: النهج المتشدد لقمة مجموعة السبع المتأثر بترامب بشأن الهجرة "فضيحة"

إيطاليا - (د ب أ):

ذكرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، اليوم السبت، أن النهج المتشدد، الذي من المتوقع، أن تتخذه قمة مجموعة السبع بشأن الهجرة، المدفوع بآراء الرئيس الامريكي دونالد ترامب يمثل "فضيحة".

وقال إدموند كايرنز من منظمة (أوكسفام) لوكالة الانباء الالمانية "إنها فضيحة لتلك القمة: أن يأتي زعماء مجموعة السبع هنا في صقلية على عتبة البحر، الذي غرق فيه 1400 شخص هذا العام وحده، ويعودون إلى أوطانهم في تلك الليلة، بدون القيام بأي شيء جاد بشأن ذلك".

وكان يتحدث على هامش حدث، يهدف لYثارة الانتباه، نظمته أوكسفام، ارتدى فيه نشطاء أقنعة زعماء مجموعة السبع، وكانوا يجتمعون على أحد الشواطئ، بالقرب من موقع القمة في مدينة تاورمينا في صقلية.

وكانوا يقفون وراء سور ومعهم لافتات تقول "المراقبة الحدودية" و"لا للتعدي على ممتلكات الغير".

وطبقا لمسودات إعلان مسربة، من المقرر أن يعيد زعماء مجموعة السبع التأكيد على حقوق السيادة للدول لمراقبة حدودها الخاصة ووضع حدود واضحة لمستويات الهجرة، بوصفها عناصر رئيسية لامنها القومي ورخائها الاقتصادي".

يذكر أن طريق الهجرة البحري بين ليبيا وإيطاليا، ينظر إليه منذ سنوات على إنه الأكثر دموية في العالم.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن هذا الطريق شهد مقتل 1442 شخصا منذ بداية العام.