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بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

11:44 ص السبت 27 مايو 2017

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السويس ـ حسام الدين أحمد: 

انتهت لجنة النظام والحصر في السويس من إعداد الكشوف النهائية لنتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية.

وجاء الطالب بيشوي عماد مليك عزيز، من مدرسة الراعي الصالح الخاصة، في المركز الأول بمجموع 298.75 درجة، وجاءت طالبتان في المركز الثاني بمجموع 298 درجة، وهما آلاء محمد عبد الله المصري من مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنات، وإيمان عادل عبد الراضي محمد من مدرسة الحديثة بنات.

وتساوى أربع طلاب في الحصول على مجموع 297.75 درجة، ليحصلوا على المركز الثالث، وهم أحمد سعيد حمدان من مدرسة الصباح الإعدادية، ومحمد أحمد عبد الوهاب من مدرسة عبد القادر المازني، ومحمد إيهاب حسنين من مدرسة الجهاد الخاصة، وهبة أشرف شحات من مدرسة فتية الإسلام.

وحصل الطالبان أحمد مجدي سعيد بمدرسة التعاونيات الإعدادية، ومريم عبدالعزيز عبد النبي من مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، على المركز الرابع.

واحتل المركز الخامس 3 طلاب بمجموع 297.25 درجة، وهم علي ماجد علي بمدرسة اللغات الإسلامية، وكيرمينا يوحنا جندي بمدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية، ونورهان علي أحمد على النوري من مدرسة فيصل الإعدادية بنات.

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