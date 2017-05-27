التضامن الاجتماعي : 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء حادث المنيا الإرهابي

القاهرة ( مصراوي )

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء حادث المنيا الإرهابي .

كما سيتم صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة فى المستشفى، بجانب معاش استثنائي قيمته 1500جنيه شهريا، يضاف للمعاش التأميني إن وجد.

وسيتم علاج كل المصابين في معهد ناصر وعمل ملف اجتماعى لكل أسرة، بحسب البيان.

واستهدف إرهابيون مسلحون أمس الجمعة حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف في مدينة العدوة بالمنيا، وأسفر الهجوم عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد توجهت لمحافظة المنيا أمس فور وقوع الحادث الإرهابى للاطمئنان على المصابين وزيارتهم بالمستشفيات، والاطلاع على الوضع.