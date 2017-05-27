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انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. والحي يُخلي عقارين مجاورين

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مصراوي Masrawy

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. والحي يُخلي عقارين مجاورين

11:33 ص السبت 27 مايو 2017

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. والحي يُخلي عقارين مجاورين

انهيار عقار بالإسكندرية

الإسكندرية ـ محمد عامر:

انهارت صباح اليوم، أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وقرر مهندسو الحي إخلاء عقارين مجاورين له من السكان.

تبلغ لقسم شرطة الجمرك بسقوط أجزاء من العقار رقم 10 شارع البلقاء، فانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وتبين أن العقار مساحته 150 مترا (بناء قديم - أسقف خشبية وحوائط حاملة)، مكون من أربعة طوابق، خال من السكان والمنقولات، وتبين سقوط بعض الجدران وأجزاء من سلم العقار من الداخل، دون إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، وأفاد المدعو "أ ب س"، 58 عاما، فني بالإدارة الهندسية بالحي، إخلاء العقارين المجاورين بشارع البلقاء من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط.

وأضاف أن سكان العقارين المجاورين رفضوا إخلاء المنزلين، لعدم وجود مساكن بديلة لهم.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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