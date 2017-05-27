الأرصاد: طقس الأحد "حار".. والعظمى بالقاهرة ٣٥
الأرصاد: طقس الأحد "حار".. والعظمى بالقاهرة ٣٥
11:55 ص السبت 27 مايو 2017
كتبت- مادي غيث:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وأفاد بيان صادر عن هيئة الأرصاد، اليوم السبت، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، تصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.
وأوضحت الهيئة، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على كافة أنحاء البلاد.
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى- العظمى
القاهرة 24 35
الإسكندرية 18 29
مطروح 16 28
بورسعيد 17 26
دمياط 19 27
بلطيم 19 27
الإسماعيلية 17 27
السويس 23 37
العريش 19 31
نخل 12 34
طابا 22 35
الطور 21 35
مرسى علم 24 36
الغردقة 24 37
شرم الشيخ 25 36
رفح 17 30
كاترين 16 29
سيوة 20 35
المنيا 22 37
الفيوم 23 36
رأس سدر 22 36
أبوسمبل 24 41
وسط الدلتا 21 35
نويبع 24 36
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