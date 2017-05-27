اجتماع حكومي موسع بحضور 12 وزيرًا لمتابعة ملف التعدي علي أراضي الدولة

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا وزاريًا موسعًا، بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف الاجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما يهدف الاجتماع إلي المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية، بالأسراع فى إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقاً للتوقيتات المحددة،واستعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها.

ويعرض الوزراء تقريرًا مفصلاً عن ما تم انجازه في ملف التعدي علي أراضي الدولة خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيدًا لعرضه علي رئيس الجمهورية

وطالب السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بقنا مطلع الشهر الحالي، وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالقيام بدورهما في التصدى لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مانحًا مهلة إلى آخر الشهر الحالي، لتقنين أراضي وضع اليد وإعطائها للشركة المعنية باستزراع الأراضي.