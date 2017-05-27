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مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش في إمبابة

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش في إمبابة

11:39 ص السبت 27 مايو 2017

مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش في إمبابة

مقتل شخص في مشاجرة بالخرطوش

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة إمبابة، فجر السبت، مشاجرة بأعيرة الخرطوش أسفرت عن مقتل شخص.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بامتداد شارع الوحدة.

وانتقل العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث القطاع، إلى محل البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الموقف.

وكشفت التحريات الأولية للنقيبين محمد مجدي وكريم أبو العباس، معاوني مباحث قسم إمبابة، أن معاكسة فتاة وراء نشوب المشاجرة، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "قطة ميهوب"، وإصابة اثنين آخرين برش خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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