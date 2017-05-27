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«السبع نصائح» للتغلب على أزمة الماكياج في رمضان

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على الرغم من أنه من غير المستحب وضع مستحضرات التجميل في رمضان؛ إلا أن كثيرات يحرصن على وضع الماكياج بعد الإفطار، ولذلك يقدم موقع "لايف" مجموعة من النصائح لماكياج بسيط وغير ملفت في رمضان:

1- إعداد البشرة

احرصي على استخدام منظفات البشرة والكريمات المرطبة يوميًّا لإزالة أي بقع أو حبوب داكنة بالوجه، والمحافظة كذلك على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الذى قد تتعرض له بسبب الصيام وعدم تناول الكثير من الماء.

2- الماكياج المطفي

عليكِ استخدام مستحضرات التجميل (المط) أو المطفية، بدلًا من تلك الملونة بألوان زاهية ولامعة، فهي تعطيكِ إطلالة طبيعية.

3- أحمر الخدود

احرصي على استخدام أحمر خدود مطفي (مط)، فعلى الرغم من أنه يكون بدون "بروز" فلا يبدو لامعًا؛ إلا أنه يعطيكِ مظهرًا طبيعيًّا ويفتح لون البشرة.

4- الكونسيلر

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استخدمي الكونسيلر ذا الدرجة التي تناسب بشرتك تمامًا، وليس الدرجة الأفتح حتى لا يبدو وجهك مضيئًا ولافتًا.

5- أحمر الشفاة

عليك باستخدام أحمر الشفاة ذات الألوان الفاتحة التي تشبه لون الشفاة الطبيعية، وتجنبي الألوان الفاقعة المثيرة.

6- الماسكارا

يمكنك وضع "الفازلين" بدلًا من الماسكار لإطلالة طبيعية وجميلة، وإذا كنت ترغبين في وضع الماسكارا فاستخدمي ذات اللون الأسود فقط.

7- الكحل

احرصي على وضع الكحل بداخل العين وليس خارجها حتى لا يكون ملفتا للنظر، وكذلك يفضل أن يكون أسود اللون.

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