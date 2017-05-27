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تشيلسي يكافئ «كونتي» بعقد خيالي

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تشيلسي يكافئ «كونتي» بعقد خيالي تشيلسي يكافئ «كونتي» بعقد خيالي

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي سيقدم عرض جديد لمدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقام اليوم السبت بين البلوز وآرسنال بملعب ويمبلي.

وأضافت "ذا صن" أن العرض الجديد لمدة أربع مواسم لكونتي، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 9.5 مليون جنيه إسترليني في الموسم ليصبح المدرب الأغلى في تاريخ النادي.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن أنطونيو كونتي صاحب الـ47 عامًا، رفض العرض المقدم له من جانب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة الماضية.

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التحرير

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