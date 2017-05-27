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نادال يبدأ حملة البحث عن «العاشرة» في رولان جاروس

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نادال يبدأ حملة البحث عن «العاشرة» في رولان جاروس نادال يبدأ حملة البحث عن «العاشرة» في رولان جاروس

التحرير

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يبدأ المصنف الرابع عالميا الإسباني رافائيل نادال حلم التتويج باللقب العاشر في مسيرته ببطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى والتي تنطلق فعالياتها غدًا في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتمكن أي لاعب طوال تاريخ التنس منذ العصر الحديث عام 1968 في التتويج بعشر ألقاب في بطولة واحدة من الجراند سلام من قبل، وهي الفرصة التي يمتلكها نادال بعد تتويجه باللقب 9 مرات من قبل في الفترة ما بين عامي 2005 و2008 و2010 و2014.

ونجح ملك الملاعب الترابية في التتويج بعشر ألقاب في بطولة مونتي كارلو للأساتذة وبطولة برشلونة، كما تمكن منذ أسبوعين بالفوز بلقبه الخامس في بطولة مدريد ويصل إلى رولان جاروس هذا العام في أعلى مستوى بل ويعد المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وحقق نادال في ورلان جاروس 72 فوزًا وتعرض للخسارة في مباراتين فقط، ومنذ مشاركته الأولى في عام 2005، وحتى العام الماضي فشل في الوصول إلى المباراة النهائية 3 مرات فقط من بينها نسخة العام الماضي التي انسحب من الدور الثالث منها بسبب إصابة في المعصم.

وسيبدأ نادال نسخة هذا العام بمواجهة صعبة أمام الفرنسي بينوا بير المصنف 45 عالميًا، وتمكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من التغلب على المصنف الثالث عالميا وبطل رولان جاروس 2015 ستانيسلاس فافرينكا في الدور الثالث من بطولة مونتي كالرو الشهر الماضي.

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ويتواجه نادال وبير من قبل في مباراتين ونجح الإسباني في الفوز باللقاءين اللذان أقيما على الملاعب الترابية في مدريد وبرشلونة من عام 2013.

وعن تلك المواجهة قال نادال حسبما نقل موقع رابطة محترفي التنس "أنه ليس من توعية الخصوم التي تفضل مواجهتها في الدور الأول، فهو لاعب موهوب للغاية ويمتلك إرسال كبير وضربات أمامية مميزة وضربات خلفية أيضا جيدة، هو خصم خطر للغاية".

وعاد اللاعب الإسباني ليقدم أفضل مستوياته من جديد هذا العام وذلك بعد الاستعانة بالمصنف الأول عالميا سابقا كارلوس مويا في جهازه الفني، حيث وصل الإسباني إلى 3 نهائيات على الملاعب الصلبة وتوج بثلاث ألقاب على الملاعب الترابية، بل ولم يخسر على الملاعب الترابية سوى مباراة واحدة أمام دومينيك تيم في ربع نهائي بطولة روما للأساتذة وحقق 17 انتصارًا.

وعن مستواه الحالي قال نادال "منذ بداية الموسم وأنا سعيد للغاية بطريقة لعبي، وأشعر بأنني لعبت بشكل جيد للغاية في كل البطولات سواء الصلبة أو الترابية".

وأضاف اللاعب الإسباني "الأن وقبل إنطلاق رولان جاروس، أرغب في أن تسير الأمور على أفضل نحو قبل إنطلاق كل حصة تدريبية، وأعلم بأنه يتوجب على أن أكون مستعد لمواجهة خصم صعب للغاية في الدور الأول، لذا أنا مركز على المباراة".

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التحرير

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