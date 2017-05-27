إصابة سائقين وسيدة في حريق سيارة وتوك توك بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب سائقان وسيدة بحروق نارية متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حريق نشب بسيارة نقل ودراجة بخارية على الطريق الزراعي "سوهاج – قنا" الغربي، أمام نجع الشيخ دائرة مركز البلينا.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطاراً بحريق بسيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي أمام نجع الشيخ دائرة المركز.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية"، اصطدم بجركن بنزين سقط من توك توك، يسير أمامه على الطريق، ما أدى لاشتعال السيارة واصطدامها بدراجة بخارية من الخلف ما نتج عنه اشتعالها.

نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة، محفوظ حكيم رزق، 47 عاماً، موظف ويقيم ببندر البلينا، قائد الدراجة البخارية، ومحمد رجب محمد، 59 عاماً، نقاش يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، زوجة الثاني، وشيماء جابر حافظ، 25 عاماً، ربة منزل، بحروق وسحجات متفرقة بالجسم.

كما نتج عن ذلك احتراق السيارة والدراجة البخارية بالكامل، ونقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة والدارجة البخارية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد وضبط التوك توك محل الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6815 جنح المركز لسنة 2017.