زعماء دول السبع يلتقون ممثلين عن دولأفريقية لبحث أزمتي اللجوء والجوع

إيطاليا - (د ب أ):

واصل زعماء قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قمتهم المنعقدة في إيطاليا باللقاء مع ممثلين عن دول أفريقية اليوم السبت.

والتقى زعماء المجموعة في اليوم الأخير للقمة مع ممثلين عن كل من اثيوبيا وكينيا والنيجر ونيجيريا وتونس وغينيا لبحث أزمة اللجوء والجوع.

كانت منظمات متخصصة في مجال التنمية ناشدت الدول السبع الصناعية الكبرى بشكل عاجل توفير المزيد من الموارد المالية لمكافحة الجوع.

وقالت سيلفيا هولتن من منظمة (وورلد فيجن) الدولية الإنجيلية إن "الأطفال يموتون الآن"، لافتة إلى أنه لا يمكن للدول الصناعية الكبرى أن تنتظر لفترة أطول " فهذه كارثة".

وتطالب منظمات الإغاثة بالوفاء بدعوة الأمم المتحدة الخاصة بتوفير 9ر6 مليار دولار لمكافحة أزمة الجوع، إذ لم يتوافر من هذا المبلغ حتى الآن سوى 30% فقط.

وفي جلسة عمل لاحقة، يعتزم زعماء المجموعة التباحث حول اللجوء والهجرة، ويتولى رئيس غينيا في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة صرح في شهر مارس الماضي بأن هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لتمويل مساعدة 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة والموت جوعا في جنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا، إلى إضافة إلى اليمن.