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حبس سائق حاول اغتصاب عجوز بالقوة في الطريق الزراعي بالشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس سائق حاول اغتصاب عجوز بالقوة في الطريق الزراعي بالشرقية

11:17 ص السبت 27 مايو 2017

حبس سائق حاول اغتصاب عجوز بالقوة في الطريق الزراعي بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عجوز بالطريق الزراعي "بلبيس – التل الكبير".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بالتحفظ على المدعو "مهدي. ن. م"، 22 سنة، سائق مُقيم ببندر بلبيس؛ بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة اغتصاب سيدة عجوز بالطريق الزراعي.

بالانتقال وسؤال المجني عليها، أشارت إلى أنها كانت ذاهبة إلى منزلها في محافظة الإسماعيلية، وأثناء مرور المتهم بسيارته النقل، استوقفته وطلبت منه اصطحابها في طريقه بعدما أخبرها أنه ذاهب إلى التل الكبير.

وأشارت السيدة العجوز، إلى ان المتهم استوقف السيارة في مكان مُظلم وطلب منها النزول وحاول اغتصابها بالقوة، بعدما مزّق ملابسها، إلا أنها استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من إنقاذها.

تم التحفظ على السائق المتهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5223 إداري بلبيس لسنة 2017.

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