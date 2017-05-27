عزاء لشهداء حادث المنيا الإرهابي بمطرانيات مغاغة وبني مزار والعدوة
عزاء لشهداء حادث المنيا الإرهابي بمطرانيات مغاغة وبني مزار والعدوة
11:12 ص السبت 27 مايو 2017
حادث المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
تقيم مطرانيات مغاغة والعدوة وبني مزار، شمال المنيا، سرادقات عزاء لتلقي التعازي في شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، وأسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة 25 آخرين.
وأكد الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، أنه تقرر إقامة سرادق كبير داخل المطرانية لتقبل التعازي في الشهداء، بالإضافة إلى سرادق عزاء كبير بقرية "دير الجرنوس" بمغاغة، وهي القرية التي شهدت سقوط أكبر عدد من الشهداء في الحادث.
وأطلق مسلحون النيران، صباح أمس الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف قرب مركز العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا، بحسب وزارة الصحة.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المنيا وبني سويف.
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