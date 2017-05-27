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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

10:56 ص السبت 27 مايو 2017

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، بينهم 4 أشقاء وأبناء عمومة، اليوم السبت، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الخزندارية شرق دائرة المركز.

تبين أن المشاجرة بين "طرف أول" علي عبدالحي عبدالراضي، 30 عاما، عامل، مصاباً بطلق ناري بالساقين، ووالده عبد الحي عبدالراضي، 55 عاما، مدرس مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وتحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني في الواقعة، فهما عرفة عبد الراضي علي، 51 عاما، مزارع مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وابنته "سمر"، 20 عاما، ربة منزل، مصابة بطلق ناري بالذراع الأيمن، وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط الطرفين وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، باعتداء كلاهما على الآخر بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

نتج عن المشاجرة إصابة الطفل محمد خالد محمد، 6 سنوات، يقيم بذات الناحية بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالكتف الأيسر، تصادف وجوده بالمكان، ونقله لمستشفى طهطا المركزي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة برقم 1993 إداري المركز لسنة 2017.

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