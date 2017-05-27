69 مسجدًا للاعتكاف.. وملتقيان يوميان في الأربعين والغريب بالسويس
69 مسجدًا للاعتكاف.. وملتقيان يوميان في الأربعين والغريب بالسويس
10:43 ص السبت 27 مايو 2017
69 مسجدًا للاعتكاف
السويس ـ حسام الدين أحمد:
خصصت مديرية أوقاف السويس 69 مسجدًا للاعتكاف وختم القرآن خلال شهر رمضان الكريم، موزعة على جميع أحياء المحافظة، مع مراعاة تغطية تلك المساجد لأكبر عدد من المدن والتجمعات السكنية والضواحي.
وقال إبراهيم جمعة، مدير الأوقاف في السويس، إن المساجد المخصصة للاعتكاف تزيد عن العام الماضي بواقع 8 مساجد، ومن أبرزها: جليدان والأربعين، والغريب وزيد بن حارثة وحمزة سيد الشهداء، والتوحيد وفاطمة الزهراء والنبي موسى والإخلاص، وأم القرى.
وأضاف إبراهيم جمعة في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك 56 ملتقي فكريا بمسجدي الأربعين والغريب، بواقع ملتقيين فكريين يوميا، الأول بين العصر والمغرب، والثاني في فترة الاستراحة بين صلاة القيام، باستثناء أيام الجمعة.
وأشار إلى أن عدد المساجد التي تختم القرآن 69 مسجدا، بينها مساجد تشهد اعتكاف الصائمين، حيث يقرأ الأمام في صلاة القيام كل ليلة جزء من القرآن الكريم، بينما يؤدي المصلون صلاة التراويح بباقي المساجد بما تيسر من كتاب الله.
ولفت إلى أن وجود لجان لمتابعة اعتكاف المساجد في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان، وتحرير محضر لأي إدارة مسجد تسمح بالاعتكاف دون ترخيص.
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