محافظ المنيا يكشف تفاصيل الانفجار "الغامض" بعد استهداف زوار دير "الأنبا صموئيل"

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إن التحقيقات والتحريات الأولية، كشفت أن الجناة الذين استهدفوا زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"، صباح أمس الجمعة، استخدموا 3 سيارات دفع رباعي، لمهاجمة زوار الدير القادمين من بني سويف، ثم تصادف مرور سيارة تقل عمالا باليومية في مزارع الدير فاستهدفوها أيضًا.

وأضاف البديوي في تصريحات صحفية، أن إحدى سيارات الجناة غرست بالرمال، لكون رمال المنطقة ناعمة في عمق الصحراء، وعندما فشلوا في تحريكها أحرقوها بأنفسهم، لإخفاء دلائل ومعالم بالجريمة، ولاذوا بالفرار مستخدمين السيارتين الأخريين.

جاءت تصريحات المحافظ، بعدما أكد عدد من الناجين من الحادث، سماع صوتا يشبه الانفجار، ومشاهدة أعمدة أدخنة من مكان هروب الجناة بعد انتهاء الهجوم، دون أن يتمكنوا من معرفة سبب الأدخنة والصوت بسبب إصاباتهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح أمس الجمعة، على 3 سيارات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة .

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.